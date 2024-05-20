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Водитель легковушки погиб в массовом ДТП в Челябинской области

Ещё один человек госпитализирован.

Источник: Управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель автомобиля Hyundai погиб в массовом ДТП под Миассом. Ещё один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Стали известны подробности аварии с участием четырёх авто, которая произошла 19 мая на 1784 км трассы М-5. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля MAN с прицепом не справился с управлением. Грузовик столкнулся с ехавшим попутно автомобилем Ford Focus, а затем врезался в стоявший впереди Hyundai. Тот от удара проехал вперёд и столкнулся с грузовиком Sany с полуприцепом.

«В результате 57-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля — мужчина 1977 года рождения — получил телесные повреждения, доставлен в больницу», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.