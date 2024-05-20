Водитель легковушки погиб в массовом ДТП в Челябинской области

Стали известны подробности аварии с участием четырёх авто, которая произошла 19 мая на 1784 км трассы М-5. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля MAN с прицепом не справился с управлением. Грузовик столкнулся с ехавшим попутно автомобилем Ford Focus, а затем врезался в стоявший впереди Hyundai. Тот от удара проехал вперёд и столкнулся с грузовиком Sany с полуприцепом.