Появились подробности крушения вертолета иранского президента

Руководитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры, находившиеся в вертолете Раиси, включая самого президента, погибли в результате крушения 19 мая. По его словам, добравшиеся до места авиакатастрофы спасатели не нашли признаков живых людей.