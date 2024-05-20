Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Березинском районе

В Березинском районе водитель погиб в жестком ДТП двух грузовиков. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.
Смертельная авария произошла 18 мая на автомагистрали М4 направлением Минск-Могилев. Так, два грузовика столкнулись на 128-м километре автодороги в деревне Василевщина Березинского района.
Около 17.20 часов 34-летний водитель грузовика «ДАФ», ехавший в сторону Минска, врезался в попутный грузовик «ГАЗ». От удара «ГАЗ» выбросило за пределы проезжей части, где грузовик опрокинулся.
Смертельные травмы в аварии получил 38-летний водитель «ГАЗ», мужчина скончался на месте аварии.