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Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Березинском районе

Фура столкнулась с грузовиком на трассе М4 в Березинском районе, погиб водитель.

Источник: УВД Миноблисполкома

В Березинском районе водитель погиб в жестком ДТП двух грузовиков. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.

Смертельная авария произошла 18 мая на автомагистрали М4 направлением Минск-Могилев. Так, два грузовика столкнулись на 128-м километре автодороги в деревне Василевщина Березинского района.

Около 17.20 часов 34-летний водитель грузовика «ДАФ», ехавший в сторону Минска, врезался в попутный грузовик «ГАЗ». От удара «ГАЗ» выбросило за пределы проезжей части, где грузовик опрокинулся.

Смертельные травмы в аварии получил 38-летний водитель «ГАЗ», мужчина скончался на месте аварии.