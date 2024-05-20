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Похитили миллион рублей: молодой хабаровчанин открыл счет для мошенников

Открыл счет и стал участником преступления житель Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

21-летний житель Хабаровска осужден Индустриальным районным судом по статье УК РФ «Сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В феврале прошлого года молодой человек, получив две тысячи рублей вознаграждения, открыл банковский счет с картой для дистанционного обслуживания и передал ее незнакомцу.

— После этого неустановленные лица, используя эту карту, похитили миллион рублей у жителя Вяземского района, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.