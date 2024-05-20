Следователи Приморья выяснили, куда исчезла пенсионерка 13 лет назад

Они поссорились после совместных возлияний. Тело женщины пенсионер вытащил из комнаты и спрятал в кладовку («Кое-как вынес», — сказал он при воссоздании обстоятельств), а после вывез на тележке к реке Соколовка, впадающую в Уссури. Он сбросил труп с высокого берега, и весенние быстрые воды унесли его.