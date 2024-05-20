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Следователи Приморья выяснили, куда исчезла пенсионерка 13 лет назад

Коллеги тогда думали, что она уехала.

Источник: Следственный комитет РФ

Обстоятельства исчезновения 60-летней женщины в селе Соколовка Чугуевского района удалось раскрыть спустя 13 лет, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи получили сведения, что к этому может быть причастен 74-летний житель. Данные подтвердились. Мужчина признался, что 13 апреля 2011 года убил потерпевшую в доме на улице Советской. На месте преступления он с помощью манекена воспроизвёл свои действия.

Они поссорились после совместных возлияний. Тело женщины пенсионер вытащил из комнаты и спрятал в кладовку («Кое-как вынес», — сказал он при воссоздании обстоятельств), а после вывез на тележке к реке Соколовка, впадающую в Уссури. Он сбросил труп с высокого берега, и весенние быстрые воды унесли его.

Когда коллеги с работы хватились женщины, обвиняемый рассказал им, что там уехала, взяв деньги и паспорт.

У следователей есть и другие доказательства причастности мужчины к убийству.

СК