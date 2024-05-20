Угрожал убить семью: житель Башкирии приставил к горлу сына пилу-ножовку.

По информации инстанции, 4 января этого года нетрезвый мужчина дома, испытывая к супруге неприязнь, пилой-ножовкой нанес ей раны на левой руке, то есть телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. Затем он стал запугивать своего сына, который заступился за мать. Чтобы вызвать у него страх за свою жизнь, отец, держа в руке пилу-ножовку, приставил ее к горлу сына и сказал: «Я тебя убью!».