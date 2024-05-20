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В Екатеринбурге в ДТП с фурой пострадали уснувший водитель скорой и фельдшер

В воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге произошло ДТП с грузовым автомобилем, в результате которого пострадали водитель скорой и фельдшер, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел утром на улице Завокзальная, когда 44-летний водитель скорой помощи уснул за рулем. Потеряв управление, он врезался в прицеп фуры Scania. В результате ДТП водитель скорой и 32-летняя фельдшер с различными травмами были доставлены в больницу, при этом пациент, которого везли в машине, не пострадал.

Автоинспекторы установили, что водитель скорой в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 27 лет, к административной ответственности привлекался шесть раз.

Сотрудники полиции установили, что 44-летний мужчина имеет стаж вождения 27 лет. За это время он шесть раз привлекался к административной ответственности. На момент аварии он был трезв.

ГИБДД Екатеринбурга организовала проверку.