Российский военный отказался участвовать в СВО и получил срок

По данным ведомства, 13 января военный находился в части в Сахалинской области. Он не хотел отправляться на СВО из-за страха за жизнь и здоровье. Тогда он на глазах у сослуживцев отказался выполнить отданный ему приказ командира об участии в боевых действиях.