Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ударил мальчика ножом, чтобы он отошел в сторону»: в Норильске приезжий зарезал любовницу и ранил ее сына из-за голосов в голове

В СК рассказали подробности о нападении на женщину и ребенка в Норильске.

Источник: Следственный комитет РФ

В Норильске продолжается расследование жестокого нападения на женщину и ее сына. Как сообщили «КП-Красноярск» в региональном СК, перед нападением мужчина принял рецептурный препарат «фенибут».

Напомним, что трагедия произошла 18 мая. В квартире дома на Комсомольской 34-летний уроженец Киргизии напал на бывшую сожительницу и ее 12-летнего сына. Женщину он зарезал, а ее сына тяжело ранил. Затем он выбежал в подъезд, где напал на знакомую пару — к счастью люди отделались легкими порезами. После этого неадеквата скрутили соседи.

По первой версии, все случилось из-за того, что женщина выставила мужчину, с которым жила и даже завела двоих детей. Тот с этим смириться не смог и решил мстить. Но в момент задержания нападавший был в неадекватном состоянии, его сразу же отправили в психоневрологический диспансер. Однако вскоре мужчину «отпустило» и он начал давать показания.

Оказалось, что норильчанка его не выгоняла. Пара жила совместно, воспитывали троих детей — двое своих и один сожительницы. Мужчина жаловался, что в последнее время у него повысилась тревожность. Обращался к неврологу, пытался заглушить симптомы алкоголем — не помогало ничего.

В тот день он пошел с младшим ребенком в магазин за фруктами. По пути у мужчины в голове появилось что-то вроде голоса или навязчивой мысли — «беги!». Он подчинился голосу: добежал с малышом до родственников, оставил его у них, взял нож и ринулся уже к себе домой.

В дверях квартиры он встретил своего сына и пасынка. Он сразу ударил мальчика ножом в шею, по его словам «чтобы тот побыстрее отошел в сторону и дал пройти». Следующей стала сама женщина, которой мужчина не оставил ни единого шанса. Расправа произошла на глазах у родного ребенка неадеквата (его он не тронул).

Уже после задержания он утверждал, что пару дней назад в очередной раз выпил, а утром принял препарат «фенибут» — по его словам «от похмелья», хотя лекарство является рецептурным (от тревожных расстройств). Сейчас выясняется, могло ли это послужить причиной потери рассудка.

Пострадавший ребенок сейчас находится в медикаментозном сне под ИВЛ. Остальные дети (4 и 2 года) пока в больнице, родственники решают, кто из них заберет малышей. Сама нападавший все еще находится в ПНД под конвоем, но уже 20 мая планируется избрание меры пресечения, если врачи решат, что тот достаточно «отошел».