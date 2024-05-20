«Ударил мальчика ножом, чтобы он отошел в сторону»: в Норильске приезжий зарезал любовницу и ранил ее сына из-за голосов в голове

По первой версии, все случилось из-за того, что женщина выставила мужчину, с которым жила и даже завела двоих детей. Тот с этим смириться не смог и решил мстить. Но в момент задержания нападавший был в неадекватном состоянии, его сразу же отправили в психоневрологический диспансер. Однако вскоре мужчину «отпустило» и он начал давать показания.