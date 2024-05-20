«Ударил мальчика ножом, чтобы он отошел в сторону»: в Норильске приезжий зарезал любовницу и ранил ее сына из-за голосов в голове

В Норильске продолжается расследование жестокого нападения на женщину и ее сына. Как сообщили «КП-Красноярск» в региональном СК, перед нападением мужчина принял рецептурный препарат «фенибут».
Напомним, что трагедия произошла 18 мая. В квартире дома на Комсомольской 34-летний уроженец Киргизии напал на бывшую сожительницу и ее 12-летнего сына. Женщину он зарезал, а ее сына тяжело ранил. Затем он выбежал в подъезд, где напал на знакомую пару — к счастью люди отделались легкими порезами. После этого неадеквата скрутили соседи.
По первой версии, все случилось из-за того, что женщина выставила мужчину, с которым жила и даже завела двоих детей. Тот с этим смириться не смог и решил мстить. Но в момент задержания нападавший был в неадекватном состоянии, его сразу же отправили в психоневрологический диспансер. Однако вскоре мужчину «отпустило» и он начал давать показания.
Оказалось, что норильчанка его не выгоняла. Пара жила совместно, воспитывали троих детей — двое своих и один сожительницы. Мужчина жаловался, что в последнее время у него повысилась тревожность. Обращался к неврологу, пытался заглушить симптомы алкоголем — не помогало ничего.
В дверях квартиры он встретил своего сына и пасынка. Он сразу ударил мальчика ножом в шею, по его словам «чтобы тот побыстрее отошел в сторону и дал пройти». Следующей стала сама женщина, которой мужчина не оставил ни единого шанса. Расправа произошла на глазах у родного ребенка неадеквата (его он не тронул).
Уже после задержания он утверждал, что пару дней назад в очередной раз выпил, а утром принял препарат «фенибут» — по его словам «от похмелья», хотя лекарство является рецептурным (от тревожных расстройств). Сейчас выясняется, могло ли это послужить причиной потери рассудка.
Пострадавший ребенок сейчас находится в медикаментозном сне под ИВЛ. Остальные дети (4 и 2 года) пока в больнице, родственники решают, кто из них заберет малышей. Сама нападавший все еще находится в ПНД под конвоем, но уже 20 мая планируется избрание меры пресечения, если врачи решат, что тот достаточно «отошел».