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После схода грузовых вагонов под Красноярском возбуждено уголовное дело

Расследование проводит Следственный комитет на транспорте.

Источник: Соцсети

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после схода грузовых вагонов на перегоне «Красноярск Восточный — Сорокино». Об этом сообщает Восточное управление СК России на транспорте.

Как уточнили в СК, днём 19 мая под Красноярском произошёл сход семи вагонов, а не пяти, как ранее сообщали правоохранительные органы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта». В настоящий момент проводится расследование.

В КрасЖД сообщили, что после железнодорожной аварии движение по перегону «Красноярск Восточный — Сорокино» было временно остановлено. Полностью восстановить работу участка удалось в 2 часа ночи 20 мая.

СК