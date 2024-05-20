После схода грузовых вагонов под Красноярском возбуждено уголовное дело

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после схода грузовых вагонов на перегоне «Красноярск Восточный — Сорокино». Об этом сообщает Восточное управление СК России на транспорте.
Как уточнили в СК, днём 19 мая под Красноярском произошёл сход семи вагонов, а не пяти, как ранее сообщали правоохранительные органы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Уголовное дело было возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта». В настоящий момент проводится расследование.
В КрасЖД сообщили, что после железнодорожной аварии движение по перегону «Красноярск Восточный — Сорокино» было временно остановлено. Полностью восстановить работу участка удалось в 2 часа ночи 20 мая.