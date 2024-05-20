В Омске 10-летняя девочка перевела аферистам 350 тысяч с карты матери

Незнакомец убедил ребёнка войти в личный кабинет банка и изменить пароль от мобильного приложения. После девочка продиктовала код, который пришёл в сообщении на телефон. Тем самым она предоставила неизвестному доступ к денежным средствам матери. По требованиям аферистов, несовершеннолетняя перевела на карту злоумышленников 350 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.