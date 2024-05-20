В Омске 10-летняя девочка перевела аферистам 350 тысяч с карты матери

В омскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая является многодетной матерью. Она рассказала, что не смогла рассчитаться за продукты на кассе магазина, а потом увидела, что её личный кабинет банка был заблокирован.
Выяснилось, что 10-летняя дочь омички в одном из мессенджеров вступила в чат, где предлагалось приобрести игровую валюту для онлайн-игр. Девочка стала общаться с неизвестным, который попросил взять телефон мамы и продолжить переписку с него.
Незнакомец убедил ребёнка войти в личный кабинет банка и изменить пароль от мобильного приложения. После девочка продиктовала код, который пришёл в сообщении на телефон. Тем самым она предоставила неизвестному доступ к денежным средствам матери. По требованиям аферистов, несовершеннолетняя перевела на карту злоумышленников 350 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обстоятельства произошедшего выясняются.