Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2114» и Mazda в Самарской области

В Самарской области спасатели помогали водителю «ВАЗ-2114» выбраться из салона после ДТП с Mazda 19 мая.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 19 мая, вечером в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. В 17:00 на 12 километре автодороги Тольятти-Ташелка во встречном направлении столкнулись две легковушки «ВАЗ-2114» и Mazda 3.

— В аварии пострадали четыре человека, в числе которых один ребенок. С места происшествия они обратились за медицинской помощью, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Потребовались и аварийно-спасательные работы. Спасатели пришли на помощь водителю отечественного автомобиля, который оказался заблокирован в салоне. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента мужчине помогали выбраться с 17:07 до 18:11.

В результате спасатели успешно деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. На месте ДТП работали и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.