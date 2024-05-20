Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2114» и Mazda в Самарской области

В воскресенье, 19 мая, вечером в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. В 17:00 на 12 километре автодороги Тольятти-Ташелка во встречном направлении столкнулись две легковушки «ВАЗ-2114» и Mazda 3.
— В аварии пострадали четыре человека, в числе которых один ребенок. С места происшествия они обратились за медицинской помощью, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Потребовались и аварийно-спасательные работы. Спасатели пришли на помощь водителю отечественного автомобиля, который оказался заблокирован в салоне. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента мужчине помогали выбраться с 17:07 до 18:11.
В результате спасатели успешно деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. На месте ДТП работали и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.