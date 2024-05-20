Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли 15-летнего мотоциклиста с осколками в голове

В Башкирии врачи спасли пострадавшего в ДТП подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау спасли 15-летнего подростка, получившего тяжелую травму в ДТП. Оказалось, что юноша разбился на мотоцикле, с управлением которого не справился на дороге.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, пациенту была проведена КТ, выявившая у подростка вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Врачи больницы приняли решение оперировать мальчика.

— Пациенту проведена трепанация черепа и удалены осколки. Из-за того, что во время аварии была повреждена и твердая мозговая оболочка, специалисты провели ее пластику, — заключили в ведомстве.

Известно, что пострадавший мотоциклист сейчас находится на лечении в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

медицина