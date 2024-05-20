В Башкирии спасли 15-летнего мотоциклиста с осколками в голове

В Кумертау спасли 15-летнего подростка, получившего тяжелую травму в ДТП. Оказалось, что юноша разбился на мотоцикле, с управлением которого не справился на дороге.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, пациенту была проведена КТ, выявившая у подростка вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Врачи больницы приняли решение оперировать мальчика.
— Пациенту проведена трепанация черепа и удалены осколки. Из-за того, что во время аварии была повреждена и твердая мозговая оболочка, специалисты провели ее пластику, — заключили в ведомстве.
Известно, что пострадавший мотоциклист сейчас находится на лечении в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.