В Новосибирске нашли тело рыбака на берегу водоёма

В Новосибирске на Шлюзе нашли тело рыбака. Тело его обнаружили на берегу реки 17 мая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным, мужчине было 70 лет. Он отправился на рыбалку и погиб. По какой причине погиб мужчина, пока неизвестно.
Тело рыбака нашли у водоема, расположенного рядом с заводом железобетонных изделий.
В СК РФ по НСО сообщили, что информации по погибшему в ведомство не поступало.
Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели предупредили горожан о смертельной опасности отдыха у водоёмов.