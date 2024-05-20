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В Новосибирске нашли тело рыбака на берегу водоёма

Каким образом погиб мужчина, неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на Шлюзе нашли тело рыбака. Тело его обнаружили на берегу реки 17 мая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, мужчине было 70 лет. Он отправился на рыбалку и погиб. По какой причине погиб мужчина, пока неизвестно.

Тело рыбака нашли у водоема, расположенного рядом с заводом железобетонных изделий.

В СК РФ по НСО сообщили, что информации по погибшему в ведомство не поступало.

Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели предупредили горожан о смертельной опасности отдыха у водоёмов.