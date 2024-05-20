Челябинка спрятала наркотики в 60 тайниках

В Челябинске задержали женщину, работавшую курьером в интернет-магазине наркотиков.
Полицейские нашли в карманах горожанки 18 упаковок запрещенных веществ. В пакетиках было в общей сложности 25 граммов наркотических средств.
Еще 127 граммов наркотиков и упаковку для них изъяли дома у женщины. Вдобавок сотрудники полиции обыскали 12 участков в Советском районе и обнаруживали там 60 тайников с незаконным товаром.
Как утонили в региональному ГУ МВД, в отношении 48-летней женщины после всех находок возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.