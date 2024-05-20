Жительница Нукутского района поплатилась за оскорбление главврача райбольницы

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, иск был подан на основании результатов проведенной проверки:
«Установлено, что 08.02.2024 местная жительница, находясь в здании стационара Нукутской районной больницы, зашла в помещение ординаторской хирургического отделения. В ходе общения оскорбила главного врача больницы грубой нецензурной бранью».
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По результатам его рассмотрения мировой судья Нукутского района привлек женщину к административной ответственности.
Напомним, в Иркутской области это уже не первый случай, когда несдержанным гражданам приходится, что называется, отвечать за свои слова. Например, в апреле 112 тысяч рублей заплатил житель Приангарья за оскорбление мэра в интернете.