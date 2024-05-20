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Жительница Нукутского района поплатилась за оскорбление главврача райбольницы

В Нукутском районе по иску прокуратуры местная жительница судом оштрафована на три тысячи рублей за оскорбление главврача райбольницы, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, иск был подан на основании результатов проведенной проверки:

«Установлено, что 08.02.2024 местная жительница, находясь в здании стационара Нукутской районной больницы, зашла в помещение ординаторской хирургического отделения. В ходе общения оскорбила главного врача больницы грубой нецензурной бранью».

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По результатам его рассмотрения мировой судья Нукутского района привлек женщину к административной ответственности.

Напомним, в Иркутской области это уже не первый случай, когда несдержанным гражданам приходится, что называется, отвечать за свои слова. Например, в апреле 112 тысяч рублей заплатил житель Приангарья за оскорбление мэра в интернете.