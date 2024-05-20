Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Власти Ирана подтвердили гибель президента.
В упавшем вертолете, помимо Раиси, находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
Днем 19 мая президент Ирана встречался с президентом Азербайджана Алиевым. После официальных мероприятий он сел в вертолет «Белл-212» вместе с главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном и полетел в сторону Тегерана. Примерно через 30 минут после взлета вертолет рухнул в восточном Азербайджане из-за сбоя электроники и густого тумана.
Утром в понедельник стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, туда направились поисково-спасательные группы. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма.
В должности президента Эбрахим Раиси находился в должности с 3 августа 2021 года. Он был представителем крайне консервативного крыла в иранской политике, поддерживал еще большую исламизацию общества, ограничения прав женщин и контроль за интернетом.