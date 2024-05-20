Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Днем 19 мая президент Ирана встречался с президентом Азербайджана Алиевым. После официальных мероприятий он сел в вертолет «Белл-212» вместе с главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном и полетел в сторону Тегерана. Примерно через 30 минут после взлета вертолет рухнул в восточном Азербайджане из-за сбоя электроники и густого тумана.