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Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в воскресенье 19 мая. Также погибли все сопровождавшие президента, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Власти Ирана подтвердили гибель президента.

В упавшем вертолете, помимо Раиси, находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.

Днем 19 мая президент Ирана встречался с президентом Азербайджана Алиевым. После официальных мероприятий он сел в вертолет «Белл-212» вместе с главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном и полетел в сторону Тегерана. Примерно через 30 минут после взлета вертолет рухнул в восточном Азербайджане из-за сбоя электроники и густого тумана.

Утром в понедельник стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, туда направились поисково-спасательные группы. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма.

В должности президента Эбрахим Раиси находился в должности с 3 августа 2021 года. Он был представителем крайне консервативного крыла в иранской политике, поддерживал еще большую исламизацию общества, ограничения прав женщин и контроль за интернетом.