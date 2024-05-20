Дельтаплан рухнул в Ленобласти

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Его обнаружили вечером 19 мая вблизи деревни Копорское в Ломоносовском районе. Пилот дельтаплана получил травмы. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.