Дельтаплан рухнул в Ленобласти

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Его обнаружили вечером 19 мая вблизи деревни Копорское в Ломоносовском районе. Пилот дельтаплана получил травмы. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
— Вечером 19 мая 2024 года поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана. Пилот 1972 года рождения с травмами доставлен в городскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.
Следователи по данному факту организовали доследственную проверку. Сейчас они проводят комплекс мероприятий, которые помогут пролить свет на условия и причины произошедшего.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в поселке Усть-Луга водитель экскаватора снес кабину КамАЗа ковшом. В результате погиб 52-летний мужчина, управляющий грузовой машиной.