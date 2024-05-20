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Дельтаплан рухнул в Ленобласти

Пилот пострадал при жесткой посадке дельтаплана в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Его обнаружили вечером 19 мая вблизи деревни Копорское в Ломоносовском районе. Пилот дельтаплана получил травмы. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

— Вечером 19 мая 2024 года поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана. Пилот 1972 года рождения с травмами доставлен в городскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

Следователи по данному факту организовали доследственную проверку. Сейчас они проводят комплекс мероприятий, которые помогут пролить свет на условия и причины произошедшего.

Ранее SPB.KP.RU писал, что в поселке Усть-Луга водитель экскаватора снес кабину КамАЗа ковшом. В результате погиб 52-летний мужчина, управляющий грузовой машиной.

СК