Девушку на электросамокате затащило под автобус на перекрестке в Петербурге

ДТП с участием электросамоката произошло в Петербурге на перекрестке Бульвара Красных Зорь и Бабушкина. Девушка, управляющая арендным двухколесным транспортом, столкнулась с лазурным автобусом, после чего ее затащило под колеса общественного транспорта. Она получила серьезные травмы. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
— Девушку на арендном самокате полностью затащило под автобус после столкновения. Она осталась жива, но получила сильные травмами. Ее увезли с места происшествия на скорой помощи, — сообщили очевидцы.
Ранее SPB.KP.RU писал, что петербурженку после ДТП с самокатом увезли в больницу с проломленной головой. Ее состояние оценили как тяжелое. Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.