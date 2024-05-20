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Девушку на электросамокате затащило под автобус на перекрестке в Петербурге

Девушка получила серьезные травмы после ДТП с самокатом в Петербурге.

Источник: t.me/Megapolisonline

ДТП с участием электросамоката произошло в Петербурге на перекрестке Бульвара Красных Зорь и Бабушкина. Девушка, управляющая арендным двухколесным транспортом, столкнулась с лазурным автобусом, после чего ее затащило под колеса общественного транспорта. Она получила серьезные травмы. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

— Девушку на арендном самокате полностью затащило под автобус после столкновения. Она осталась жива, но получила сильные травмами. Ее увезли с места происшествия на скорой помощи, — сообщили очевидцы.

Ранее SPB.KP.RU писал, что петербурженку после ДТП с самокатом увезли в больницу с проломленной головой. Ее состояние оценили как тяжелое. Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.