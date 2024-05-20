Девушку на электросамокате затащило под автобус на перекрестке в Петербурге

ДТП с участием электросамоката произошло в Петербурге на перекрестке Бульвара Красных Зорь и Бабушкина. Девушка, управляющая арендным двухколесным транспортом, столкнулась с лазурным автобусом, после чего ее затащило под колеса общественного транспорта. Она получила серьезные травмы. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».