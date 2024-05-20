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Четыре человека погибли в ДТП в Приангарье за неделю

За неделю с 13 по 19 мая в Иркутской области произошло 37 автомобильных аварий с пострадавшими.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Четыре человека погибло, 57 получили травмы, в том числе 18 детей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Иркутской области.

В 17 ДТП участвовали водители без полисов ОСАГО, 10 автомобилистов не имели прав, пять водителей скрылись с места аварии.

Из-за превышения скорости произошло восемь ДТП, из-за несоблюдения очерёдности — шесть, по три аварии произошли из-за игнорирования требований дорожных знаков, выезда на встречную полосу и нарушения правил расположения автомобилей на проезжей части.