Глава СК заинтересовался историей воронежской пенсионерки, которую заставляют платить за фантомный вывоз мусора

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки истории пенсионерки из воронежского поселка Светлый путь, которую по суду заставляют платить за вывоз мусора. Об этом сообщили в ведомстве 19 мая.
Известно, что женщина — единственная жительница населенного пункта в Аннинском районе. Ей 82 года. Региональный оператор обвинил ее в том, что она несколько лет не оплачивает услугу по вывозу мусора. Хотя фактически он не убирался.
После того, как истории дали огласку, ею заинтересовались следователи. Они начали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту представить доклад о ее ходе.