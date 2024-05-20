В Тольятти на Волге погиб мужчина 19 мая

В воскресенье, 19 мая 2024 года, в городе Тольятти Самарской области произошло ЧП на воде. В Автозаводском районе на реке Волга погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о происшествии поступило дежурному рано утром в 07:12. Тело погибшего мужчины извлекли из Волги, — рассказали в ведомстве.
Работы проводили спасатели центра гражданской защиты Тольятти. В настоящий момент личные данные мужчины устанавливаются. Также неизвестно, почему он оказался в воде и что послужило точной причиной смерти.
Спасатели предупреждают, что купальный сезон еще не открыт и нужно хорошо подумать, до того как заходить в в воду. Напомним, четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2114» и Mazda в Самарской области.