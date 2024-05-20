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В Уфе пропал 41-летний Рустам Максютов

Мужчина бесследно исчез в выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 41-летнего Рустама Максютова. Мужчина, по данным волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан», пропал 19 мая. Он ушел из дома и не вернулся.

На поиски уфимца накануне выходили десятки добровольцев. Они расклеили ориентировки и прошлись по местностям, где бы мужчина мог быть, однако результатов пока поисковые работы не дали. Известно, что в день исчезновения на Рустаме Максютове были песочного цвета куртка, серые спортивные штаны, белые кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении уфимца, просьба звонить по номеру телефона 8−800−700−54−52.