В Уфе пропал 41-летний Рустам Максютов

На поиски уфимца накануне выходили десятки добровольцев. Они расклеили ориентировки и прошлись по местностям, где бы мужчина мог быть, однако результатов пока поисковые работы не дали. Известно, что в день исчезновения на Рустаме Максютове были песочного цвета куртка, серые спортивные штаны, белые кроссовки.