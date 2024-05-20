Присяжные признали свердловчанина виновным в убийстве семи сослуживцев

Ранее ЕАН писал, что инцидент произошел в ночь на 14 января в Белгородской области на хуторе Тоненькое в воинской части, выведенной из зоны СВО в конце 2022 года на пополнение. По версии следствия, Лобовиков проверил караулы и остался недоволен увиденным. Он разбудил солдат и начал высказывать им претензии. Затем достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо, предложив одному новобранцу вставить его на место. Солдат ответил, что не знает, как это делается. Тогда Дмитрий Лобовиков вышел в коридор, но, пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой.