Присяжные признали свердловчанина виновным в убийстве семи сослуживцев

Коллегия посчитала доказанным факт, что после празднования старого Нового года в 2023 году пьяный сержант Лобовиков бросил в комнату, где находились его сослуживцы, гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны. В итоге погибли 7 человек, ранения получили 10. Лобовикову грозит пожизненный срок.
Военный следственный отдел СКР вменяет Дмитрию Лобовикову ч. 1 ст. 105 УК РФ, ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконное хранение взрывных устройств.
Ранее ЕАН писал, что инцидент произошел в ночь на 14 января в Белгородской области на хуторе Тоненькое в воинской части, выведенной из зоны СВО в конце 2022 года на пополнение. По версии следствия, Лобовиков проверил караулы и остался недоволен увиденным. Он разбудил солдат и начал высказывать им претензии. Затем достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо, предложив одному новобранцу вставить его на место. Солдат ответил, что не знает, как это делается. Тогда Дмитрий Лобовиков вышел в коридор, но, пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода. В помещении находились газовые баллоны, которые взорвались вместе с гранатой.
По версии адвоката Леонарда Султангареева, преступление было совершено непреднамеренно. По его словам, Лобовиков нашел гранату в коридоре, где перед этим произошла стычка между военнослужащими, уже отметившими старый Новый год. Дмитрий Лобовиков решил вынести гранату на улицу, но, проходя по коридору, потерял сознание. Выпавшая из руки сержанта граната закатилась в соседнее помещение, где и взорвалась. Адвокат объяснял, что из-за перенесенной ранее контузии подзащитный был вынужден принимать седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали отрицательный эффект.
Тем не менее подсудимый был единогласно признан виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и не заслуживающим снисхождения. Обсуждение последствий вердикта, на котором гособвинители должны будут запросить для Дмитрия Лобовикова наказание, состоится 21 мая.