Агентство Mehr опубликовало фото с места крушения вертолета Раиси

Вертолет с президентом Ирана на борту разбился в холмистой местности на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на этом вертолете летели глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Делегация возвращалась из Азербайджана.