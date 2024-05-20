Участника СВО жестоко избили в Приморье из-за звука протеза

Вернувшегося с СВО ветерана-инвалида избили во Владивостоке 15 мая — жильца дома раздражал звук протеза по полу, сообщили «Вести: Приморье».
Мужчина находится в больнице и готовится к операции по пересадке кости. Ему сломали руку. Потерпевший рассказал изданию, что вернулся из госпиталя в ноябре 2023 года. Во время боевых действий он потерял правую ногу, а правую руку ему собрали на пластине.
Пока боец был в зоне СВО, умерла его жена, и теперь он один воспитывает дочку. Так как пенсии на жизнь не хватало, он вечером и ночью подрабатывал штукатуром в квартире на 24-м этаже дома по улице Фисюна.
По словам потерпевшего, соседу снизу не понравилось, что протез издаёт звуки. Он поднялся, постучал в дверь и ударил мужчину по голове бруском. Так как пострадавший закрывал голову, то получил перелом руки, уже и так собранной на пластинах. Потом он потерял сознание, а очнувшись, вызвал скорую помощь и полицейских.