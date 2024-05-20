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Стала известна судьба девочки, брошенной матерью в магазине в Краснодаре

В ХМАО чиновники решили судьбу девочки, которую мать бросила в магазине Краснодара.

Стала известна судьба девочки, брошенной матерью в магазине в Краснодаре.

Маленькую дочь женщина оставила в краснодарском магазине 13 мая. Она положила ребенка в продуктовую тележку, укрыла и покинула город, уехав на поезде в Санкт-Петербург. Задержали ее сотрудники полиции в Москве.

Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа решили передать двухлетнюю девочку из Сургута под опеку бабушке. Об этом URA.RU рассказала детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова.

В настоящее время решается — передана бабушке малышка будет по заявлению матери или по решению органов опеки.

Мы писали, женщина, оставившая дочь в магазине в Краснодаре, хочет вернуть ребенка. В телеграм-канале УМВД России по Краснодару появилось видео, в котором жительница Сургута, оставившая дочь в магазине, объяснила причины своего поступка.

Напомним, женщиной, оставившей в краснодарском магазине ребенка, заинтересовался СКР. Следователи решили изъять из органов полиции материалы об оставлении женщиной в магазине малолетней дочери.