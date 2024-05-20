Стала известна судьба девочки, брошенной матерью в магазине в Краснодаре.
Маленькую дочь женщина оставила в краснодарском магазине 13 мая. Она положила ребенка в продуктовую тележку, укрыла и покинула город, уехав на поезде в Санкт-Петербург. Задержали ее сотрудники полиции в Москве.
Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа решили передать двухлетнюю девочку из Сургута под опеку бабушке. Об этом URA.RU рассказала детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова.
В настоящее время решается — передана бабушке малышка будет по заявлению матери или по решению органов опеки.
Мы писали, женщина, оставившая дочь в магазине в Краснодаре, хочет вернуть ребенка. В телеграм-канале УМВД России по Краснодару появилось видео, в котором жительница Сургута, оставившая дочь в магазине, объяснила причины своего поступка.
Напомним, женщиной, оставившей в краснодарском магазине ребенка, заинтересовался СКР. Следователи решили изъять из органов полиции материалы об оставлении женщиной в магазине малолетней дочери.