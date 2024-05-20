В Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку

Согласно опубликованной информации, подросток вышла из дома 11 мая. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывали все близлежащие районы. Пропавшую девушку нашли вечером 19 мая.