Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета президента Ирана

Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. Наблюдалось 7−10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300−600 метров. Верхняя граница 9−10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра — обледенение», — рассказал Тишковец.