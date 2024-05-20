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Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета президента Ирана

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведущего специалиста российского центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Источник: AFP PHOTO / IRANIAN RED CRESCENT

Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. Наблюдалось 7−10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300−600 метров. Верхняя граница 9−10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра — обледенение», — рассказал Тишковец.