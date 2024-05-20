В Ростовской области тысяча человек простилась с жестоко убитой девочкой

Ребенка задушили два дня назад. Тело девочки нашли в лесополосе. Через несколько часов удалось задержать главного подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Его заключили под стражу. Предположительно, он увез школьницу на эвакуаторе на окраину станицы и расправился с ней.