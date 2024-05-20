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В Ростовской области тысяча человек простилась с жестоко убитой девочкой

В Ростовской области на похороны девочки, жестоко убитой 17 мая, пришли больше тысячи человек.

Источник: соцсети

Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

Церемония прощания состоялась 19 мая. Люди из разных уголков региона приехали в станицу Ольгинскую, чтобы проводить ребенка в последний путь и выразить слова соболезнования и поддержки.

Ребенка задушили два дня назад. Тело девочки нашли в лесополосе. Через несколько часов удалось задержать главного подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Его заключили под стражу. Предположительно, он увез школьницу на эвакуаторе на окраину станицы и расправился с ней.