Минлесхоз: за сутки в лесах Беларуси произошли восемь пожаров

В лесном ведомстве проинформировали, что очаги были зафиксированы в Пинском, Полесском, Шумилинском, Хойникском и Бобруйском лесхозах. Общая площадь лесных пожаров составила 2,8 гектара.
«Часть возгораний была обнаружена с помощью автоматизированной системы видеонаблюдения, а часть — благодаря сигналам населения на местах. Одно из возгораний было выявлено пограничной заставой», — говорится в сообщении министерства.
По информации Минлесхоза, с начала года в лесах ликвидировали уже 76 лесных пожаров площадью почти 99 гектаров.
В ведомстве призывают граждан быть максимально осторожными при посещении лесов, а также соблюдать меры пожарной безопасности и не нарушать введенные запреты и ограничения на посещение лесных массивов, так как там сохраняется пожароопасная обстановка.
Запреты и ограничения
В Беларуси в восьми районах фиксируется четвертый класс пожарной опасности, из-за этого там действуют запреты.
В Минской области это один район (Столбцовский), в Гродненской — семь (Вороновский, Дятловский, Кореличский, Лидский, Мостовский, Новогрудский, Щучинский районы), восемь — в Брестской области (Брестский, Жабинковский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский, Пинский, Пружанский районы).
Вместе с тем, есть и районы, на территории которых было принято решение снять ограничения. Так, абсолютно открытыми считаются три района Минской области (Дзержинский, Минский и Смолевичский), три района Могилевской области (Бобруйский, Кировский и Кличевский) и два Гомельской (Рогачевский и Жлобинский).
Остальные белорусские регионы окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, то есть там введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.