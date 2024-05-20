Минлесхоз: за сутки в лесах Беларуси произошли восемь пожаров

Вместе с тем, есть и районы, на территории которых было принято решение снять ограничения. Так, абсолютно открытыми считаются три района Минской области (Дзержинский, Минский и Смолевичский), три района Могилевской области (Бобруйский, Кировский и Кличевский) и два Гомельской (Рогачевский и Жлобинский).