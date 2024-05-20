Жителя Новосибирска осудили на 25 лет за план поджога военкомата

Установлено: в сентябре 2022 года Илья Бабурин нашёл исполнителя для поджога зданий военкомата. Этому человеку он передал коктейль Молотова, который сделал сам, и iPhone 10, чтобы тот заснял преступление. Исполнитель обо всём сообщил в УФСБ. Поджог инсценировали на нежилом здании. Бабурина задержали.