Жителя Новосибирска осудили на 25 лет за план поджога военкомата

Такое задание ему дал «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Кроме того, в том же году новосибирец поджёг Детскую музыкальную школу. Об этом рассказал ТАСС.
Установлено: в сентябре 2022 года Илья Бабурин нашёл исполнителя для поджога зданий военкомата. Этому человеку он передал коктейль Молотова, который сделал сам, и iPhone 10, чтобы тот заснял преступление. Исполнитель обо всём сообщил в УФСБ. Поджог инсценировали на нежилом здании. Бабурина задержали.
Также, правоохранители выявили, что Бабурин познакомился с человеком из террористической организации, запрещённой в РФ. Новосибирец согласился поджигать объекты социальной и военной инфраструктуры, снимать на видео и выкладывать в сеть, чтобы пугать население. Бабурина научили изготавливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
В июле 2022 года Бабурин поджёг ДМШ № 3 Новосибирска, а месяцем ранее он заказал через Интернет специальное техническое средство негласного получения акустической информации.
Согласно решению суда, Илье Бабурину назначили 25 лет: первые пять он проведёт в тюрьме, остальные 20 — в колонии строгого режима.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что физик Маслов из Новосибирска заявил о невиновности в госизмене.