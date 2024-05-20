В столице еще двух представителей криминального мира приговорили к тюремным срокам

Решением Мирзо Улугбекского районного суда 39-летний Алибек Файзиев признан виновным по статьям 28 (соучастие в преступлении), 246 (контрабанда оружия массового уничтожения), 25 (покушение на преступление) и 273 (незаконная продажа наркотических средств) Уголовного кодекса. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Яккасарайский районный суд признал 34-летнего Олимжона Амонова виновным по статье 276 (незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств или их аналогов без цели сбыта, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве наказания ему назначили четыре года тюрьмы.