Сантехник угрожал взорвать метро в Петербурге

Сотрудники петербургского метро днем 19 мая на станции «Проспект Славы» заметили подозрительного мужчину с рюкзаком. Его попросили зайти в смотровую комнату. Там 37-летний самозанятый сантехник неожиданно заявил, что сумка ему не принадлежит, и внутри может находиться бомба. Также он сказал, что желает взорвать метро. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— В результате осмотра рюкзака взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась, — добавил источник.
Петербуржца задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Сейчас мужчина находится в камере, а правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее SPB.KP.RU писал о другом ЧП, произошедшем в петербургской подземке. На станции «Обводной канал» пьяный 19-летний пассажир начал конфликтовать с 17-летним парнем, а затем ударил своего оппонента молотком по голове и телу.