Сантехник угрожал взорвать метро в Петербурге

Сотрудники петербургского метро днем 19 мая на станции «Проспект Славы» заметили подозрительного мужчину с рюкзаком. Его попросили зайти в смотровую комнату. Там 37-летний самозанятый сантехник неожиданно заявил, что сумка ему не принадлежит, и внутри может находиться бомба. Также он сказал, что желает взорвать метро. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».