Любовь, вывих и таблетки: устроивший резню в Норильске мигрант раскрыл новые подробности трагедии

Устроивший массовую поножовщину в Норильске уроженец Киргизии по имени Мурат на допросе рассказал подробности совершения преступления. По его словам, он принимал таблетки и ходил к врачу из-за тревожности. Детали дела — в эксклюзивном комментарии ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Мурат и Рената
Пара познакомилась в 2017 году. Тогда Мурату было 27, а Ренате 29. У девушки рос сын от первого брака, но молодого человека это не смутило. Вскоре в Норильске родилась новая семья, правда, гражданская. Пара не стала расписываться в ЗАГСе — всех все устраивало.
«У нас были хорошие отношения с Ренатой, — вспоминал в кабинете следователя Мурат. — Когда у нас родились еще двое детей, я старался проводить с ними время. Почти их не ругал. Если они плохо учились или смотрели мультфильмы на планшете, наказывал. Жене тоже запрещал, чтобы они это делали. А так у нас все было спокойно».
«Беги!»
В апреле мужчину стала мучить непонятная тревога. Он испытывал ее, когда шел по улице, переходил дорогу. В апреле симптомы начали настораживать, тогда Мурат записался к неврологу в поликлинику. Назначал ли врач какие-либо таблетки или нет, мужчина не уточнил.
1 мая мужчина оказался на больничном — вывихнул голеностоп. Провел он две недели «с пользой». Вот тут как раз Мурат и упомянул таблетки.
«Пока был на больничном, каждый день выпивал алкоголь. Наутро, чтобы не мучиться с похмелья, выпивал “Фенибут”. Когда меня выписали, пить спиртное перестал — надо было выходить на работу, а вот таблетки продолжил пить», — рассказал на допросе подозреваемый.
В открытых источниках можно узнать, что «Фенибут» — антидепрессант, который продается только по рецепту врача. Где и как покупал его задержанный — следователям предстоит выяснить. Среди побочных эффектов: раздражительность, возбудимость,
18 мая утром Мурат разбудил младшего сына и пошел с ним в магазин за фруктами.
«По дороге появилась мысль: “Беги!” Мы побежали, потом я остановился, не мог понять, куда бежать и зачем. Отвел к родственникам ребенка. В голове появилась новая мысль: “Нужен нож”. Взял его у родственников и вышел на улицу, сына оставил», — рассказал подозреваемый.
Мужчина с ножом долго бегал по норильским дворам, пугая прохожих. Затем мысли привели его в дом к семье.
«Папа!»
Мурат поднимался по лестнице, сжимая в руке нож. На площадку вышли его сын Алихан и 12-летний пасынок Артемий. Старший ребенок помешал отчиму пройти и начал с ним бороться. В это время средний сын закричал: «Папа!».
«Я не хотел его убивать. Просто хотел, чтобы он дал мне пройти», — рассказал следователю Мурат.
Отчим порезал пасынку руку и шею. Затем ворвался в квартиру и убил ничего не понимавшую в этот момент Ренату несколькими ударами лезвия.
После этого норильчанин, одурманенный мыслями и, возможно, чем-то еще, выбежал из подъезда. Проходящая мимо женщина закричала, увидев вооруженного ножом человека, явно не понимающего, что происходит. Он ударил незнакомку своим оружием.
«Во дворе были какие-то мужчины. Они попытались меня остановить. Одного я ударил, но меня удержали. Дальше помню, как подъехала полиция», — завершал свой рассказ Мурат.
Задержанный оказался в психоневрологическом диспансере. У него пропадала память, он говорил несвязно.
Сегодня Мурату изберут меру пресечения. В следственном изоляторе он отметит 35-летие, если суд вынесет соответствующее постановление. Ренату уже не вернуть, а его пасынок и прохожие находятся в больнице. Сам задержанный считает, что здоров, но произошло помутнение рассудка. Сожалеет ли о содеянном — пока неизвестно.
Также в телеканал «РЕН ТВ» и телеграм-канал «112 Красноярск» опубликовали слова работодателя гражданской жены подозреваемой. Владелец кафе рассказал, что знает, что Мурату часто снилась покойная мать. Именно она упрашивала убить Ренату. Об этом факте в Следкоме не сообщили.