Любовь, вывих и таблетки: устроивший резню в Норильске мигрант раскрыл новые подробности трагедии

«У нас были хорошие отношения с Ренатой, — вспоминал в кабинете следователя Мурат. — Когда у нас родились еще двое детей, я старался проводить с ними время. Почти их не ругал. Если они плохо учились или смотрели мультфильмы на планшете, наказывал. Жене тоже запрещал, чтобы они это делали. А так у нас все было спокойно».