Грузовик сгорел в Воронеже: видео

Вечером воскресенья, 19 мая, в Коминтерновском районе Воронежа сгорел грузовик MAN, припаркованный неподалеку от дома № 300/5 по улице 9 Января. По информации регионального ГУ МЧС, пламя также повредило бампер и фары стоявшего рядом Renault Logan. Пострадавших в результате ЧП нет. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях.