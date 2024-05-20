Грузовик сгорел в Воронеже: видео

Вечером воскресенья, 19 мая, в Коминтерновском районе Воронежа сгорел грузовик MAN, припаркованный неподалеку от дома № 300/5 по улице 9 Января. По информации регионального ГУ МЧС, пламя также повредило бампер и фары стоявшего рядом Renault Logan. Пострадавших в результате ЧП нет. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях.
Сообщение о пожаре поступило в 21:11. На вызове работали два отделения — семь человек и две единицы спецтехники. Возгорание ликвидировали в 21:47.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео пожара в Рамонском районе, где в СНТ «Лесная Поляна» вечером 18 мая загорелся двухэтажный частный дом. Огонь уничтожил мансардный этаж и кровлю. Никто не пострадал.