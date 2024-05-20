Аварию с неуправляемым большегрузом расследуют в Находке

В Находке из-за ДТП с опрокинувшимся большегрузом организовали проверку. В аварии пострадал один человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
По предварительной информации, 27-летний водитель большегруза Renault Premium ехал по Находкинскому проспекту в сторону Красноармейской, но по неизвестной причине не справился с управлением, из-за чего транспорт упал на проезжую часть.
«В отношении водителя большегруза вынесено определение о заведении административного делопроизводства по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, по статье 12.1 КоАП РФ, и по статье 11.23 КоАП РФ», — рассказали в полиции.
В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что пострадавшего водителя с переломом ключицы доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье за прошедшие выходные, 18 и 19 мая, произошло 100 ДТП, одно из них — со смертельным исходом.