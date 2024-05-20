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Прокатился с ветерком: в Хабаровске полиция поймала угонщика

Полиция в Хабаровске задержала угонщика после ночной поездки с аварией.

Источник: РИА "Новости"

Полиция в Хабаровске задержала угонщика транспортного средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратилась женщина из Хабаровска, заявившая о пропаже своей машины. Она сообщила, что вечером оставила автомобиль у подъезда, а утром нашла его с повреждениями.

Оперативники из отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску быстро выявили подозреваемого и задержали 31-летнего мужчину.

Задержанный признался, что подобрал ключи к автомобилю и решил прокатиться по городу. Однако, не справившись с управлением, он попал в аварию. Затем вернул поврежденный автомобиль на место и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

ГИБДД