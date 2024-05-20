Омичка без прав перепутала педали и въехала в павильон с людьми

В суд ушло уголовное дело против 19-летней омички, которая без прав села за руль и въехала в пешеходов.
Само ДТП произошло 9 ноября прошлого года на парковке на улице 6-й Станционной. Управляя автомобилем Nissan Pathfinder, девушка перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ.
«Транспортное средство наехало на бетонное ограждение в виде полусферы, металлическую конструкцию, предназначенную для курения, а также на пешеходов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Две женщины успели отойти в сторону, а третью автомобиль сбил. В результате здоровью 36-летней омички был причинён тяжкий вред — врачи диагностировали перелом костей таза.
Против 19-летней девушки было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, рассматривать его будет Ленинский райсуд. Санкция статьи, по которой обвиняют омичку, предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
Свою вину девушка признала, свои действия же объяснила растерянностью и отсутствием должных навыков вождения.