Омичка без прав перепутала педали и въехала в павильон с людьми

Против 19-летней девушки было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, рассматривать его будет Ленинский райсуд. Санкция статьи, по которой обвиняют омичку, предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.