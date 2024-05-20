Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Раиси

Вертолет упал в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вся кабина полностью сгорела, некоторые тела также повреждены огнем до неузнаваемости. Всего на борту вертолета были восемь человек: