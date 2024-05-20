После атаки БПЛА на Славянском НПЗ выявили повреждения

Ранее глава Славянского района рассказал об атаке беспилотников на НПЗ. В ночь с 18 на 19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский.