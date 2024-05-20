После атаки БПЛА на Славянском НПЗ выявили повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба. Для противодействия атакам беспилотников в НПЗ намерены повысить обороноспособность предприятия.
«Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача», — сказал Труднев.
Напомним, Славянский НПЗ временно приостановил работу из-за атаки БПЛА. По словам директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева, беспилотники несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.
Ранее глава Славянского района рассказал об атаке беспилотников на НПЗ. В ночь с 18 на 19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский.