В Омской области объявлен карантин из-за опасного вируса

Документ подписан губернатором региона Виталием Хоценко.
Как ранее сообщал «СуперОмск», бешенство выявили у лошади, контактировавшей с диким животным, в селе Могильно-Посельское Большереченского района.
«Установить на срок до 16 июля 2024 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории: эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Большереченский муниципальный район, село Могильно-Посельское», — говорится в тексте документа.
Согласно опубликованному указу в период действия карантина на данной территории запрещено:
— лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции;
— ввоз и вывоз восприимчивых животных.
Кроме того, на территории неблагополучных пунктов запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Отметим, по данным регионального Управления Россельхознадзора, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных всех видов, а также человека. Инфекция характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом.