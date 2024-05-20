В Омской области объявлен карантин из-за опасного вируса

«Установить на срок до 16 июля 2024 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории: эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Большереченский муниципальный район, село Могильно-Посельское», — говорится в тексте документа.