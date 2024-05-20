Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иномарка столкнулась с тремя машинами в Хабаровске

Авария произошла на Совхозной улице 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Хабаровске произошло ДТП на улице Совхозной. Автомобиль Honda Insight столкнулся с тремя машинами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Женщина 1996 года рождения, в районе дома № 35/1, допустила наезд на автомобиль Toyota Aristo, после чего автомобиль Honda Insight отбросило на припаркованный автомобиль Toyota Voxy. После этого автомобиль столкнулся с Subaru Forester, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выяснилось, что водитель автомобиля Honda Insight управляла транспортным средством, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения.