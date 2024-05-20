Иномарка столкнулась с тремя машинами в Хабаровске

— Женщина 1996 года рождения, в районе дома № 35/1, допустила наезд на автомобиль Toyota Aristo, после чего автомобиль Honda Insight отбросило на припаркованный автомобиль Toyota Voxy. После этого автомобиль столкнулся с Subaru Forester, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.