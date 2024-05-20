Суд вынес приговор в отношении экс-замакима Шымкента

«Исахов будучи заместителем акима г. Шымкента в ходе расследования Департаментом КНБ уголовного дела, возбужденного по п.3 ч.4 ст. 362 УК в отношении должностных лиц городского акимата, покушался на дачу взятки должностному лицу- первому заместителю начальника ДКНБ С. в особо крупном размере, на сумму более 200 тыс. долларов США, за прекращение уголовного дела. Вина подсудимого доказывается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, результатами НСД и другими материалами дела».