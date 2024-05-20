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В Пермском крае ищут 51-летнюю женщину, которая вышла из дома и исчезла

Жительница Березников пропала 14 мая.

Источник: Соцсети

Поиск 51-летней женщины, которая вышла из дома и исчезла, организован в Пермском крае, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

По данным организации, Наталья Клевакина пропала в Березниках 14 мая. Женщина вышла из дома в 7 часов утра и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении пропавшей неизвестно.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие крашеные волосы цвета «тёмная вишня», карие глаза. Женщина была одета в куртку светло-бирюзового цвета, брюки, чёрные ботинки. С собой у женщины была коричневая сумка.

Все, кто знает информацию о местонахождении женщины, могут сообщить об этом по телефонам: (342) 204−49−04 или 102.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о срочном сборе на поиски пожилой женщины, пропавшей в Краснокамске. Поисковые мероприятия прошли 19 мая.