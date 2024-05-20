Омичка получила ожоги ягодиц, проехав на автобусе

Инцидент произошёл в автобусе № 46. Женщина зашла в общественный транспорт на железнодорожном вокзале и села на переднее сиденье с левой стороны у окна. Через некоторое время она почувствовала жжение в области ягожиц и вышла на остановке «Госпиталь», чтобы пойти в больницу. Оказалось, что кто-то разлил на сиденье химическое вещество, а омичка получила ожог 0,5% тела.