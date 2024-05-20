Омичка получила ожоги ягодиц, проехав на автобусе

Инцидент произошёл в автобусе № 46. Женщина зашла в общественный транспорт на железнодорожном вокзале и села на переднее сиденье с левой стороны у окна. Через некоторое время она почувствовала жжение в области ягожиц и вышла на остановке «Госпиталь», чтобы пойти в больницу. Оказалось, что кто-то разлил на сиденье химическое вещество, а омичка получила ожог 0,5% тела.
Тогда она обратилась к «Пассажирскому предприятию № 8», чтобы оформить акт о несчастном случае. Однако предприятие никак не отреагировало. После этого пострадавшая обратилась в Центральный районный суд, где ей и помогли решить проблему.
ПП № 8 обязали выплатить женщине в качестве компенсации морального вреда 200 тысяч рублей, а также штраф 100 тысяч рублей. Также предприятие выплатит омичке 17 тысяч за экспертизу.