В Казани за сутки сбили двоих детей, которые переходили дорогу по «зебре»

В Казани за сутки сбили двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Артур Газизов.
Одна из аварий произошла на улице Энергетиков. Там 34-летняя автоледи за рулем Haval не уступила дорогу и сбила девятилетнюю девочку. В этот момент ребенок переходил по «зебре».
В этот же день на прилегающей территории дома № 76 по улице Достоевского 44-летняя женщина-водитель за рулем Kia на скорости совершила наезд на девятилетнюю девочку. Пострадавшая также пересекала пешеходный переход. В результате детям была оказана медицинская помощь в медицинских учреждениях, а после они были отпущены домой.
Напомним, в Казани 9 мая зарегистрировали более 100 дорожно-транспортных происшествий.