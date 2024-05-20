В Казани за сутки сбили двоих детей, которые переходили дорогу по «зебре»

В этот же день на прилегающей территории дома № 76 по улице Достоевского 44-летняя женщина-водитель за рулем Kia на скорости совершила наезд на девятилетнюю девочку. Пострадавшая также пересекала пешеходный переход. В результате детям была оказана медицинская помощь в медицинских учреждениях, а после они были отпущены домой.