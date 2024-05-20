На экс-полицейских в Башкирии завели дело за разглашение гостайны

В отношении двоих сотрудников полиции, 27 и 30 лет, возбуждено уголовное дело за разглашение гостайны, (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщает УФСБ в Башкирии.
В 2022 году двое оперуполномоченных сообщили жителю Башкирии, что в отношении него планируются оперативно-розыскные мероприятия. Тем самым, постороннему лицу были раскрыты организация, методы и тактика работы органов внутренних дел.
Согласно заключению экспертов разглашенные сведения являются достоверными, составляют государственную тайну и имеют степень секретности «секретно».
В настоящее время обоих мужчин уволили из органов МВД.