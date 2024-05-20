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В Минской области за выходные в ДТП погибли три человека

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные в Минской области в четырех дорожно-транспортных происшествиях три человека погибли, еще двое были травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники дорожной милиции центрального региона республики за выходные задержали 14 нетрезвых водителей и пресекли 31 факт управления авто бесправниками. ГАИ Минской области выявила также 91 нарушение скоростного режима.

По информации Госавтоинспекции, за указанный период 174 пешехода были выведены с проезжей части, при этом 43 из них находились в нетрезвом состоянии, 38 не были обозначены световозвращающими элементами.

За указанный период на территории Минской области также зарегистрировано 57 фактов ДТП без пострадавших, где машины получили механические повреждения.