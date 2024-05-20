В Минской области за выходные в ДТП погибли три человека

Сотрудники дорожной милиции центрального региона республики за выходные задержали 14 нетрезвых водителей и пресекли 31 факт управления авто бесправниками. ГАИ Минской области выявила также 91 нарушение скоростного режима.
По информации Госавтоинспекции, за указанный период 174 пешехода были выведены с проезжей части, при этом 43 из них находились в нетрезвом состоянии, 38 не были обозначены световозвращающими элементами.
За указанный период на территории Минской области также зарегистрировано 57 фактов ДТП без пострадавших, где машины получили механические повреждения.