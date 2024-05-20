В Самаркандской области мужчина избил девятиклассника за признание в любви шестикласснице

В ходе доследственной проверки было установлено, что ученик 9 класса рассказал о своей любви ученице 6 класса, которая учится в той же школе. Об этом узнал старший брат девочки. Мужчина нашел подростка, привел его к себе домой, избил, а затем постриг волосы и брови и выгнал из дома.