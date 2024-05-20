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В Самаркандской области мужчина избил девятиклассника за признание в любви шестикласснице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пастдаргомском районе Самаркандской области 30-летний мужчина избил, отрезал волосы и брови девятикласснику. Таким образом он защищал свою сестренку — шестиклассницу, которой избитый подросток ранее признался в любви, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По предварительной информации, об избиении подростка сообщила его мама, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Детский омбудсман также изучила эту ситуацию и взяла ее под свой контроль.

В ходе доследственной проверки было установлено, что ученик 9 класса рассказал о своей любви ученице 6 класса, которая учится в той же школе. Об этом узнал старший брат девочки. Мужчина нашел подростка, привел его к себе домой, избил, а затем постриг волосы и брови и выгнал из дома.

В связи с данным происшествием 19 мая ОВД Пастдаргомского района возбудило уголовное дело по статье 105 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса.